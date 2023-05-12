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В Можгинском районе Удмуртии не подтвердился птичий грипп

Экспертиза не подтвердила высокопатогенный птичий грипп в Можгинском районе, рассказал во «ВКонтакте» глава муниципального района Александр Васильев. Причиной для проверки стал падеж 30 единиц домашней птицы, зафикисрованный накануне в Черемушках.

При этом господин Васильев подчеркнул, что жителям «следует проявлять бдительность» и не контактировать с заподозренной в заражении или мертвой птицей и не употреблять в пищу не обработанное мясо птицы и яйцо.

«До 19 мая в районе будет актуализирована информация о количестве птиц в личных подсобных хозяйствах. Личным подворьям необходимо предоставить полную картину имеющегося поголовья пернатых»,— рассказал глава Можгинского района.

Напомним, ранее очаг высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в поселке Кез, Глазове и Ижевске. Из-за рисков распространения высокопатогенного птичьего гриппа на отдельных территориях в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. В домохозяйствах начался принудительный выкуп домашней птицы. Случаев заболевания среди людей в регионе не зафиксировано.

Подробнее об этом читайте в материале «Это большие риски для наших предприятий птицеводства».

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