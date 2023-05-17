В Индийском океане перевернулось китайское рыболовное судно с 39 людьми на борту

Китайское рыболовное судно перевернулось в центральной части Индийского океана. На борту в тот момент находилось 39 членов экипажа, связь с ними потеряна. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, на борту в момент инцидента находилось 17 граждан Китая, 17 граждан Индонезии и пять граждан Филиппин. Они числятся пропавшими без вести. Судно принадлежало китайской компании Penglai Jinglu Fishery Co., инцидент произошел около 03:00 по местному времени (22:00 мск).

Спасатели ведут работы по их поиску. Председатель Китая Си Цзиньпин поручил направить на место исчезновения судна дополнительные силы спасателей.

Олеся Павленко