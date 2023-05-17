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Парламент Франции поддержал законопроект о перезапуске атомной энергетики страны

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за законопроект о перезапуске атомной энергетики страны, который позволит стране строить новые реакторы в ускоренном режиме. Голосование по документу транслировалось на сайте парламента, его результаты приводит ТАСС.

Против законопроекта выступили только депутаты от левой партии «Неподчинившаяся Франция» и партия «Зеленых». Остальные депутаты, в том числе представители правящего блока «Ренессанс», а также правые «Республиканцы» и «Национальное объединение», поддержали документ.

Закон упростит процедуру получения разрешений на строительство новых шести атомных реакторов. Он также фактически отменит цель по снижению доли атомной энергетики во Франции до 50% к 2035 году, которую установили во время президентства Франсуа Олланда в 2012-2017-х годах.

Закон также повышает срок тюремного заключения за проникновение на территорию АЭС с одного до двух лет. Кроме этого, штрафы за это же преступления увеличатся с €15 до €30 тыс.

Во Франции один из самых больших в мире парк АЭС, в котором насчитывается 54 реактора. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал строительство шести реакторов, которое начнется в 2028 году. В апреле страны G7 договорились вытеснить Россию с мирового ядерного рынка.

Олеся Павленко

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