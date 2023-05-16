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Коммерсантъ FM
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В Курской области возле заправки нашли взрывчатку

Возле автозаправки в Рыльске (Курская область) нашли взрывоопасный предмет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Росгвардии. Сотрудники ведомства уничтожили взрывчатку.

«Взрывоопасный предмет обследован взрывотехниками ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии, после чего с соблюдением мер безопасности вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом»,— указали представители Росгвардии.

С 19 октября 2022 года в Курской области действует средний уровень реагирования: усилены пропускной режим на приграничных территориях и контроль на основных магистралях. После атаки диверсантов на села 1 марта 2023 года в Брянской области власти Курской области пообещали дополнительно усилить меры безопасности.

Григорий Лейба

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