«Киодо»: МИД Китая попросил иностранные посольства прекратить демонстрацию украинского флага

Китайские власти обратились к дипломатическим миссиям и международным организациям в Пекине с призывом не использовать свои здания для политической пропаганды. Как сообщило «Киодо» со ссылкой на дипломатические источники, на многих зданиях иностранных посольств демонстрируются украинские флаги и плакаты в поддержку Украины.

По информации «Киодо», МИД КНР разослал 10 мая уведомления, в которых призвал «избегать провокации конфликта между государствами». Ведомство подчеркнуло, что иностранные посольства обязаны соблюдать постановления властей КНР. Как отмечает «Киодо», дипмиссии, в том числе Канады, Германии и Польши, выставляют на своих зданиях плакаты с надписью «Stand with Ukraine».

Источники «Киодо» утверждают, что европейские дипломаты негативно отреагировали на просьбу китайского МИДа. По данным источников, на сегодняшний день ни одно из посольств не выполнило требования ведомства.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян