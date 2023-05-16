Оценку строительства автотрассы между Архызом и Красной Поляной завершат к августу 2023 года

Технико-экономическую оценку проекта строительства автотрассы между курортами «Архыз» и «Красная Поляна» проведут до 1 августа 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительной оценке Александра Ткачева, компания которого выступает инвестором строительства объекта, реализация проекта может обойтись в 92 млрд руб. Новая автодорога позволит увеличить годовой турпоток на курорты Кавказа до 10 млн человек.

Ранее стало известно, что горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел под управление ООО «Горные вершины», которое СМИ связывают с семьей бывшего главы Кубани Александра Ткачева. Предложение компании составило 24,2 млрд руб. со сроком оплаты до 2030 года.

Анастасия Донскова

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