На Noize MC составили протокол об отсутствии маркировки иноагента

Кузьминский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела в отношении исполнителя Noize MC (Иван Алексеев) из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Внимание на дело обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Noize MC (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Noize MC (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Протокол составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (распространение материалов без маркировки иностранного агента). Несколько дней назад, 10 мая, аналогичный протокол в отношении певицы Монеточки (Елизавет Гырдымова, признана иностранным агентом) поступил в Басманный суд столицы.

Noize MC и Монеточка выступают против российской военной операции на Украине. Они покинули Россию, оба проживали в Литве. Кроме того, музыканты вместе провели серию благотворительных концертов, деньги от которых шли на помощь жителям Украины. Noize MC признали иностранным агентом в ноябре 2022 года, Монеточку — в январе 2023 года.

Анастасия Ларина