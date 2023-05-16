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Коммерсантъ FM
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На Noize MC составили протокол об отсутствии маркировки иноагента

Кузьминский районный суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела в отношении исполнителя Noize MC (Иван Алексеев) из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Внимание на дело обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Noize MC (признан иностранным агентом)

Noize MC (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Noize MC (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Протокол составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (распространение материалов без маркировки иностранного агента). Несколько дней назад, 10 мая, аналогичный протокол в отношении певицы Монеточки (Елизавет Гырдымова, признана иностранным агентом) поступил в Басманный суд столицы.

Noize MC и Монеточка выступают против российской военной операции на Украине. Они покинули Россию, оба проживали в Литве. Кроме того, музыканты вместе провели серию благотворительных концертов, деньги от которых шли на помощь жителям Украины. Noize MC признали иностранным агентом в ноябре 2022 года, Монеточку — в январе 2023 года.

Анастасия Ларина

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