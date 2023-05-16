Baon представила спортивную коллекцию

Российская марка Baon представила капсульную коллекцию Level Up. В нее вошли спортивные костюмы, ветровки, футболки, топы, леггинсы, шорты, плавки и купальники для бассейна — все, что необходимо для активного отдыха. Вещи сделаны из технологичных и быстросохнущих материалов для занятий спортом при любых погодных условиях. Помимо этого вещи в коллекции прошиты плоскими швами и сделаны из тянущейся и облегающей ткани, а также дополнены вставками из сетки для отвода лишней влаги. Помимо спортивных вещей в капсулу Baon также вошли плавки и купальники для пляжного сезона (или занятий спортом на песке). Коллекция уже представлена в магазинах и на сайте Baon.

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