«Дочка» «Газпрома» подтвердила пожар на магистральном газопроводе в Югре

Пожар в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре произошел на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода Ямбург—Елец 1 компании «Газпром трансгаз Югорск». Как сообщили «Ъ» в компании, воспламенение газа было зафиксировано сегодня днем в Белоярском районе. В результате инцидента, по предварительным данным, погиб человек, еще пятеро пострадали.

Как сообщил в своем Telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, в аэропорту города Нягань был проведен осмотр пострадавших. В 17:56 вертолет санавиации с тремя пострадавшими вылетел в Пыть-Ях. Второй вертолет с двумя пострадавшими вылетел в 18:30 в Сургут. «Пострадавших сопровождают бригады анестезиологов-реаниматологов Няганской окружной больницы. Лечение пациентов будет продолжено в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха»,— прокомментировал он.

В компании «Газпром трансгаз Югорск» подчеркнули, что причины происшествия установит специальная комиссия, которая создана для расследования ЧП. По данным регионального Следственного комитета РФ, для установления обстоятельств происшедшего на место пожара выехала следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мария Игнатова, Екатеринбург