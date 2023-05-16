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На Урале все рестораны KFC заменит российский Rostic's

Все рестораны KFC на Урале закроются, их место займет российский Rostic’s, документ о закрытии сделки купли-продажи российских точек KFC опубликован на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Напомним, американский бренд Yum! Brands в апреле сообщил о завершении сделки по продаже российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис». Продажа компании «Смарт сервис» включает в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic`s. Сумма сделки составила €100 млн.

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) 26 апреля уже открылся первый Rostic’s в торговом-развлекательном центре «ЮграМолл». О датах ребрендинга остальных ресторанов на Урале пока неизвестно.

Полина Хабарова

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