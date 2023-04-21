В ХМАО в ТРЦ «ЮграМолл» вместо KFC откроется ресторан Rostic`s

В торговом-развлекательном центре «ЮграМолл» в Нижневартовске (ХМАО-Югра) 26 апреля откроется ресторан быстрого питания Rostic’s вместо KFC, сообщили в пресс-службе торгового центра.

Несколько дней назад американский холдинг Yum! Brands сообщил о завершении сделки по продаже российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис». Продажа компании «Смарт сервис» включает в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic`s.

Всего в России порядка тысячи ресторанов, работающих под брендом KFC. 70 из них принадлежат американскому холдингу Yum!Brands, остальные 900 с лишним — различным франчайзи. Сеть KFC пришла в Россию в 1993 году, заключив партнерский договор с «Росинтером», и долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». В Роспатент заявку на регистрацию бренда подали с написанием на английском языке — Rostic`s.

Полина Хабарова

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