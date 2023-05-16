На окраине Воронежа продают хозяйственно-промышленный комплекс за 350 млн рублей

В Воронеже за 350 млн руб. продается хозяйственно-промышленный комплекс площадью 5 тыс. кв. метров. Об этом со ссылкой на объявление на «Авито» сообщил портал De Facto.

Объект расположен на левом берегу на Иркутской, 1б. По данным продавца, весь комплекс сдан в аренду, а его территория заасфальтирована на 40%. Здесь также есть участок для строительства.

По данным De Facto со ссылкой на сервис «2ГИС», на находятся Иркутской, 1б находятся агрофирма «Ален агро», оптовая компания «Фрозенфиш», мясоперерабатывающее предприятие «Дубрава» и завод по производству крышек для консервирования «Авестар».

Ранее Сбербанк выставил на продажу складской комплекс на левом берегу Воронежа за 52 млн руб. Этот объект расположен рядом в торгово-развлекательным центром «Максимир».

О наиболее массовой распродаже недвижимости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчина выходит в кэш».

Иван Недокопов

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