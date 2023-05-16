Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС о создании Евразийской перестраховочной компании

Государственная дума ратифицировала утвержденный Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) договор о создании Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). Документ опубликован на сайте Госдумы.

Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили создание ЕПК в августе 2022 года. Создаваемая структура должна будет перестраховывать экспортные кредиты и инвестиции от предпринимательских и политических рисков в государствах ЕАЭС и в третьих странах.

Капитал ЕПК составит 15 млрд руб. и будет формироваться за счет имущественных взносов стран «пятерки» — проект устава организации, как ранее сообщал «Ъ», предполагает, что большая часть взносов приходится на подсанкционные Россию (45%) и Белоруссию (30%). На долю остальных членов ЕАЭС придется четверть взносов: участие Казахстана составит 20%, Армении — 3%, Киргизии — 2%.

Эрдни Кагалтынов