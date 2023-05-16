Отопительный сезон в Свердловской области завершится 17 мая

В Свердловской области отопительный сезон полностью завершится 17 мая, сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын на пресс-конференции. В связи с погодными условиями последним от отопления отключат Североуральск.

Завершение отопительного сезона в регионе началось с 3 мая. Первым от отопления были отключены жилые дома и соцобъекты Екатеринбурга. По поручению мэра Алексея Орлова, в городе с 15 по 19 мая пройдет подготовка к новому отопительному сезону. Опрессовки проведутся без отключения горячей воды.

В рамках подготовки к отопительному сезону необходимо подготовить порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, более 350 насосных станций, 3,5 тыс. км тепловых сетей, более 7 тыс. км электросетей, порядка 1 тыс. км газовых сетей. Будут заменены порядка 70 км тепловых сетей и 40 км водопроводных и канализационных сетей.

Полина Хабарова

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