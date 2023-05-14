В Екатеринбурге начинается первый этап опрессовок

В Екатеринбурге с 15 мая начинается первый этап опрессовок. По данным администрации Екатеринбурга, гидравлические испытания тепловых сетей продлятся по 19 мая.

В мэрии напомнили, что в городе не будут отключать горячую воду, диагностика будет проводиться в ночью с 23:00 до 06:00 часов. Если горячей воды у горожан все-таки не будет, то нужно будет обращаться в организации ЖКХ по месту жительства (УК, ТСЖ, РЭМП).

«Проведение испытаний теплотрасс необходимо для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону»,— прокомментировали в мэрии. Если будут обнаружены утечки горячей воды, то нужно звонить в Центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК» по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00.

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