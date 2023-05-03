Опрессовки в Екатеринбурге пройдут без отключения горячей воды

Подготовка к новому отопительному сезону в Екатеринбурге начнется уже в середине мая. По словам вице-мэра Владимира Гейко, в период опрессовок в городе не будут отключать горячую воду. Отключения будут только в домах, подключенных к сезонным котельням.

Владимир Гейко отметил, что опрессовки пройдут в четыре этапа. Работы запланированы на середину мая, начало июня, середину июля и начала августа. «По всем локальным источникам запланировано проведение опрессовок локальными установками. В том числе будут использованы современные технологии в виде робота по испытанию сети»,– заявил замглавы города на брифинге.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону необходимо подготовить порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, более 350 насосных станций, 3,5 тыс. км тепловых сетей, более 7 тыс. км электросетей, порядка 1 тыс. км газовых сетей. Будут заменены порядка 70 км тепловых сетей и 40 км водопроводных и канализационных сетей.

Напомним, завершение текущего отопительного сезона в Екатеринбурге начнется уже сегодня, 3 мая. Работы по прекращению отопления жилых домов и соцобъектов будут проходить поэтапно.

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