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Коммерсантъ FM
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Суд в Амстердаме не стал выселять сквоттеров из дома сооснователя «Яндекса» Воложа

Апелляционный суд Амстердама постановил, что занявшие дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа сквоттеры могут там остаться. Суд первой инстанции заявил, что санкции не позволяют господину Воложу пользоваться недвижимостью и вести там ремонт, а выселение сквоттеров приведет к простою объекта. Апелляция с этим согласилась, но уточнила, что сквоттеров могут выселить, если они будут доставлять неудобства соседям и шуметь.

Фото: Peter Boer / Bloomberg / Getty Images

Фото: Peter Boer / Bloomberg / Getty Images

«Сквоттеры, проживающие в доме на улице Воссиусстраат, который принадлежит российскому бизнесмену, внесенному в европейский санкционный список, пока могут оставаться там»,— сказано в постановлении Апелляционного суда (цитата по «РИА Новости»).

Сооснователь «Яндекса» был включен в санкционный список Евросоюза в июне 2022 года. После этого Аркадий Волож ушел со всех постов в «Яндексе». Сквоттеры заняли его дом в октябре. По данным источников «Ъ FM», полиция пришла в дом в том же месяце, но никого не выгнала. В ноябре суд в Нидерландах отказался выселить сквоттеров.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Сквоттеры остаются у Аркадия Воложа».

Лаура Кеффер

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