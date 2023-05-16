На Украине заподозрили в госизмене руководителя батальона ВСУ, 277 членов которого попали в плен

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) одному из руководителей 501-го батальона морпехов. 277 военных из батальона попали в плен.

По данным ГБР, с конца февраля 2022 года военнослужащие батальона вели бои в Мариуполе. Следствие утверждает, что начальник вещевой службы тыла 501-го батальона «вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться».

«Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР»,— сообщили в госбюро.

ГБР закрыло дела по подозрению в дезертирстве упомянутых военных. Утверждается, что начальник вещевой службы тыла 501-го батальона «продолжил свою предательскую деятельность», переехав в Бердянск, где стал «агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины». Следствие якобы установило как минимум три таких случая факта в течение апреля—июня 2022 года.

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Лаура Кеффер