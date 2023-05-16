В Москве прощаются с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым

В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Он умер 13 мая в возрасте 76 лет. На церемонию пришли несколько десятков человек, сообщает ТАСС.

В числе гостей — гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Добродеев, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, телеведущий Леонид Якубович, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Господин Сагалаев был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей на протяжении почти 30 лет — с 1995 года. В 2018 году ему было присвоено звание «Заслуженный журналист России». Также награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. Президент Владимир Путин назвал его легендой российской журналистики.

Лаура Кеффер