Владимир Путин назвал Эдуарда Сагалаева легендой российской журналистики

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным журналиста Эдуарда Сагалаева, который умер 13 мая на 77-м году жизни. Телеграмма российского президента опубликована на сайте Кремля.

«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию»,— говорится в телеграмме Владимира Путина.

Эдуард Сагалаев почти 30 лет был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. Он участвовал в создании передач «Взгляд» (1987–2001) и «12-й этаж» (1985–1987). С 1984 по 1988 год занимал пост главного редактора молодежной редакции Центрального телевидения.

Господин Сагалаев был награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году ему присвоили звание «Заслуженный журналист России».

Лусине Баласян