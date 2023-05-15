Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин назвал Эдуарда Сагалаева легендой российской журналистики

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным журналиста Эдуарда Сагалаева, который умер 13 мая на 77-м году жизни. Телеграмма российского президента опубликована на сайте Кремля.

«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию»,— говорится в телеграмме Владимира Путина.

Чем известен Эдуард Сагалаев

Читать далее

Эдуард Сагалаев почти 30 лет был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. Он участвовал в создании передач «Взгляд» (1987–2001) и «12-й этаж» (1985–1987). С 1984 по 1988 год занимал пост главного редактора молодежной редакции Центрального телевидения.

Господин Сагалаев был награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году ему присвоили звание «Заслуженный журналист России».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...