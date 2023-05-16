Набиуллина видит на финансовом рынке признаки для осторожного оптимизма

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в последние месяцы на российском финансовом рынке есть индикаторы, которые дают основания для осторожного оптимизма. Речь, в частности, идет о росте числа активных инвесторов с активными счетами, а также о восстановлении объема клиентских активов на них. Об этом госпожа Набиуллина заявила на конференции «Российский фондовый рынок 2023».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хотя рынок испытал сложности, уже есть индикаторы последних месяцев, которые дают основания для осторожного оптимизма»,— сказала глава ЦБ (цитата по трансляции форума).

Госпожа Набиуллина отметила, что в ближайшие годы на рынке капитала в России будет преобладать банковское финансирование. Это будет происходить из-за того, что рынок капитала сильнее пострадал из-за кризиса 2022 года, считает глава Банка России. При этом, по ее словам, ЦБ намерен «опережающими темпами» стимулировать рост рынка капитала.

Руководитель регулятора также отметила, что России нужно поддерживать максимально возможную «в этих условиях» открытость, в том числе в сфере привлечения инвесторов как из дружественных, так и из недружественных стран. Кроме того, Банк России будет работать над увеличением роли институциональных инвесторов на финансовом рынке, сообщила госпожа Набиуллина.

Глава ЦБ также сообщила, что регулятор обсуждает с правительством возможность обязать резидентов при покупке компаний у иностранных владельцев выводить часть акций приобретенной компании на рынок. По ее мнению, это способствует разнообразию инструментов для инвесторов.

В конце апреля регулятор улучшил макропрогноз: по итогам года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4,5–6,5%, рост ВВП — 0,5–2,0%. Среди краткосрочных рисков ЦБ называет «ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран». При этом в среднесрочной перспективе сохраняются проинфляционные ожидания, связанные со значительной нехваткой рабочей силы в отдельных отраслях, влиянием «геополитической напряженности на условия внешней торговли», а также усложнением производственных цепочек, логистики и финансовых расчетов.

Эрдни Кагалтынов