Госдолг Удмуртии увеличился на 2 млрд рублей

Госдолг Удмуртии на 1 мая 2023 составил 74,05 млрд руб. Это на 2 млрд руб. больше, чем он был месяцем ранее. Информация об этом появилась на официальном сайте минфина республики. В апреле был получен бюджетный кредит от управления Федерального казначейства на пополнение остатка средств на едином счете бюджета республики в размере 2 млрд руб. по ставке 0,1% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом, 93% объема госдолга приходится на бюджетные кредиты, остальные 7% — обязательства по ценным бумагам.

Расходы на обслуживание долга составили 132 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Подробнее о ситуации с госдолгом Удмуртии читайте в материале «Госдолг ушел в кассовый разрыв».

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