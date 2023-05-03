Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Государственный долг Удмуртии сократился на 3,2 млрд рублей за март

Государственный долг Удмуртии на 1 апреля сократился до 72,05 млрд руб. Это на 3,21 млрд руб. меньше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, в структуре госдолга Удмуртии кредиты из федерального бюджета составляют 93% или 67,05 млрд руб. по ставке 0,1% годовых, обязательства по ценным бумагам — 7% или 5 млрд руб. (ставка — 10,5%).


Расходы на обслуживание долга составили 132 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Отмечается, что в марте 2023 года был досрочно погашен бюджетный кредит от управления Федерального казначейства по республике на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Удмуртии. Его размер составил 3,2 млрд руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...