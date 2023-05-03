Государственный долг Удмуртии сократился на 3,2 млрд рублей за март

Государственный долг Удмуртии на 1 апреля сократился до 72,05 млрд руб. Это на 3,21 млрд руб. меньше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, в структуре госдолга Удмуртии кредиты из федерального бюджета составляют 93% или 67,05 млрд руб. по ставке 0,1% годовых, обязательства по ценным бумагам — 7% или 5 млрд руб. (ставка — 10,5%).

Расходы на обслуживание долга составили 132 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Отмечается, что в марте 2023 года был досрочно погашен бюджетный кредит от управления Федерального казначейства по республике на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Удмуртии. Его размер составил 3,2 млрд руб.