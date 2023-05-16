Власти Орла не смогли продать с торгов пять помещений за почти 28 млн рублей

На торги по продаже принадлежащего мэрии Орла недвижимого имущества не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Всего власти выставили пять нежилых помещений общей площадью 589,4 кв. м. Общая начальная цена объектов составила 27,6 млн руб.

Наиболее дорогим был павильон площадью 26,5 кв. м с земельным участком на 1,7 тыс. кв. м на левом берегу Оки — 8,9 млн руб. Впервые этот объект был выставлен на торги в этом году.

С весны 2022 года мэрия пытается продать три нежилых помещения — на 131,5 кв. м за 6 млн руб., двухэтажную творческую мастерскую на 141,2 кв. м за 5,1 млн (в эту цену включены и 512 кв. м земли) и цокольный объект на 47,8 кв. м за 3 млн. Кроме того, с конца года власти выставляют на торги помещение на 242,4 кв. м за 7,3 млн.

Кроме того, мэрия не смогла в очередной продать акции АО «Орел-отель» за 1 млрд руб. Этой компании принадлежат гостиницы «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также несколько нежилых помещений и земельных участков.

О причинах выселения орловского центра диализа из подвального помещения читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В деле поставлена почка».

Александр Прытков

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