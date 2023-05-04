Мэрия Орла вновь не смогла продать акции «Орел-отеля» за 1 млрд рублей

Аукцион по продаже 100% акций АО «Орел-отель» (принадлежит мэрии Орла) с начальной ценой 1,008 млрд руб. признан несостоявшимся. Это следует из объявления о торгах.

На продажу выставлялись 10,82 тыс. обыкновенных акций. Подача заявок оканчивалась 3 мая, аукцион был запланирован на 5 мая. Но на торги не было подано ни одной заявки.

АО принадлежат две гостиницы в областном центре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также несколько нежилых помещений и земельных участков. Мэрия пытается реализовать «Орел-отель» с 2009 года, когда вместо АО еще действовал МУП. Покупателя пока так и не нашлось. В 2022 году акции пытались продать трижды за суммы от за 989,3 млн руб. до 1,1 млрд руб.

Олег Мухин

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