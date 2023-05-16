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Коммерсантъ FM
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«Антиплагиат» научился определять созданный ИИ текст

Система проверки текстовых заимствований «Антиплагиат» внедрила в сервис новую функцию, благодаря которой платформа сможет находить машинно-сгенерированный текст от ChatGPT или других нейросетей. Возможность будет доступна для платных пользователей сервиса с мая 2023 года.

Алгоритм, позволяющий идентифицировать текст от нейросетей, является собственной разработкой «Антиплагиата» и был создан на основе исследований по обработке естественного языка. Он использует алгоритмы искусственного интеллекта и был обучен и протестирован на значительном объеме текстов, что, по заявлениям разработчиков, исключает риск ложного срабатывания. Теперь при проверке текстов «Антиплагиат» будет выявлять сгенерированные фрагменты, а сам документ будет маркироваться как «подозрительный». Как заявил исполнительный директор компании Юрий Чехович: «Несмотря на все успехи ChatGPT или Jasper, их тексты все еще отличаются от написанных человеком».

Евгений Федуненко

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