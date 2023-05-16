Суд прекратил дело о взыскании почти 125 млн рублей с челябинского депутата и его компании

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о взыскании 124,8 млн руб. с компании «Альфастрой» и ее владельца – депутата Челябинской городской думы Олега Иванова в пользу ПАО «Челябинвестбанк». Истец сам отказался от заявления. Принятое на прошлой неделе решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Причиной отказа от исковых требований стало добровольное погашение ответчиком суммы задолженности по основному долгу в полном объеме. Челябинвестбанк пода иск к Олегу Иванову и ООО «Альфастрой» в ноябре 2021 года. Также соответчиками выступали предпринимательница Татьяна Завгородняя, ООО «АТМ», «Аквагород» и «Альфатранс». Банк потребовал взыскать задолженность по двум кредитами и договору банковской гарантии, выданным застройщику в 2020 году.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце декабря 2022 года Олега Иванова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, руководитель «Альфастроя» способствовал внесению в документы бухгалтерского учета и налоговые декларации заведомо ложных сведений, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль за 2017–2019 годы на общую сумму более 516 млн руб. Олег Иванов находится под домашним арестом.

Сейчас Арбитражный суд региона рассматривает несколько заявлений о признании «Альфастроя» банкротом. В апреле в дело вступила инспекция ФНС России по Центральному району Челябинска, предъявив требования в размере более 825 млн руб. Очередное заседание назначено на 22 мая.

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