В Луганске учебные заведения перейдут на дистанционное обучение

Министерство образования и науки Луганской народной республики сообщило, что учебные учреждения на территории Луганска переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня, 16 мая. Об этом говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Посещение детских садов и школ рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей. Формат проведения сессий в профессиональных образовательных организациях, подведомственных МОН ЛНР, будет определен после 22 мая 2023 года»,— говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 15 мая, близкий к правительству региона источник ТАСС сообщал, что власти ЛНР обсуждают введение дистанционного обучения после участившихся обстрелов в столице республики — Луганске. 13 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник принял решение об отключении мобильного интернета в регионе из-за обстрелов.

12, 13 и 15 мая власти ЛНР сообщали об ударах ВСУ по поселку Юбилейный в Луганске. По данным представительства республики в СЦКК, атака на поселок велась с применением крылатой ракеты Storm Shadow. В результате есть пострадавшие, включая шестерых детей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян