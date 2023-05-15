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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о приближении к российской границе германского и французского боевых самолетов

Минобороны России сообщило, что сегодня, 15 мая, над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ два воздушных объекта. Для опознания был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Как отмечает Минобороны, истребитель опознал в объектах самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» ВМС Франции.

«После разворота иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено»,— говорится в сообщении Минобороны.

Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, опасного сближения допущено не было, отметили в военном ведомстве.

В январе над акваторией Балтийского моря был обнаружен Р-3С «Орион» ВМС Германии. Он также приближался к границе РФ. Тогда Су-27 тоже не допустил опасного сближения.

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