Минобороны России сообщило об обнаружении немецкого самолета вблизи российской границы

Минобороны РФ сообщило, что над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Экипаж российского истребителя Су-27 определил объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. Нарушения российской границы допущено не было, сообщили в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Р-3С «Орион» ВМС Германии

Фото: DAVID HECKER / DDP / ddp images / AFP Р-3С «Орион» ВМС Германии

Фото: DAVID HECKER / DDP / ddp images / AFP

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С ''Орион'' ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования»,— говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с правилами и не допускал «опасного сближения» с воздушным судном Германии.

Лусине Баласян