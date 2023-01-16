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Коммерсантъ FM
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Минобороны России сообщило об обнаружении немецкого самолета вблизи российской границы

Минобороны РФ сообщило, что над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Экипаж российского истребителя Су-27 определил объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. Нарушения российской границы допущено не было, сообщили в Минобороны.

Р-3С «Орион» ВМС Германии

Р-3С «Орион» ВМС Германии

Фото: DAVID HECKER / DDP / ddp images / AFP

Р-3С «Орион» ВМС Германии

Фото: DAVID HECKER / DDP / ddp images / AFP

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С ''Орион'' ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования»,— говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с правилами и не допускал «опасного сближения» с воздушным судном Германии.

Лусине Баласян

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