В Свердловской области до 22 мая продлили запрет на охоту

Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 22 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ограничение было введено 27 апреля.

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По данным правительства, эта мера ограничивает нахождение людей в лесах и предупреждает возникновение лесных пожаров. Продолжается запрет на любые виды охоты, а также приостановлена выдача разрешений.

Особый противопожарный режим на территории региона начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки. За прошедшие сутки более 50 жителей региона нарушили особый противопожарный режим. По данным регионального МЧС на утро 15 мая, в регионе действуют 23 природных пожара. За прошедшие сутки были ликвидированы 10 пожаров и 12 — локализованы.

Полина Хабарова

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