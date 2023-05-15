За сутки более 50 свердловчан нарушили особый противопожарный режим

В ходе обследования территорий представители муниципалитетов Свердловской области возбудили 56 дел об административных правонарушениях за нарушение особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 40 дел — за несанкционированные свалки, 16 — за сжигание травы, мусора и разведение костров. Лесные инспекторы провели 96 патрулирований, в ходе которых проведено более 250 профилактических бесед со свердловчанами.

По данным регионального МЧС на утро 15 мая, в регионе действуют 23 природных пожара. За прошедшие сутки были ликвидированы 10 пожаров и 12 — локализованы. В борьбе с природными пожарами задействованы более 1,2 тыс. человек и 400 единиц техники. К тушению привлечены 8 воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200ЧС, ИЛ-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.

Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет: до 60 тыс. руб. для граждан, до 110 тыс. руб. для должностных лиц и до 2 млн руб. для юридических лиц. Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим. Свердловчанам с 6 мая запретили посещать лесопарки.

Полина Хабарова

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