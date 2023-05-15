Глава Минфина Украины Марченко не поддержал возобновление выплат 30 тыс. гривен военным в тылу

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал возможное возобновление дополнительных выплат 30 тыс. гривен ($815) военным, находящимся в тылу. По его словам, подобная мера влияет на мотивацию солдат идти на передовую, а средств бюджета для выплат недостаточно. При этом он указал, что в парламенте обсуждают компромиссное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Марченко

Фото: Ken Cedeno / Reuters Сергей Марченко

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают»,— сказал Сергей Марченко в интервью Forbes Ukraine.

На вопрос о том, возможен ли «частичный возврат доплат», министр ответил, что не готов говорить об этом. Однако он планирует выслушать военное командование о конкретных категориях, которые нуждаются в мотивации в виде дополнительной финансовой помощи. «В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 тыс. гривен, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства»,— сказал господин Марченко.

В феврале 2022 года правительство постановило выплачивать дополнительный оклад в размере 30 тыс. гривен военным, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях. С 1 февраля 2023 года выплаты отменили, объяснив это необходимостью «справедливого подхода». В ответ граждане создали петицию на сайте президента Украины с требованием вернуть выплаты.

В апреле Верховная рада проголосовала за возвращение выплат путем сокращения зарплат госслужащих и менеджмента госпредприятий. Закон пока не принят. Сергей Марченко называл призывы к возобновлению выплат популизмом, поскольку это обойдется в 170 млрд гривен. По его словам, эту сумму можно получить только за счет увеличения налогов на 4%.

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Лусине Баласян