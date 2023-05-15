Минпромторг сократит перечень параллельного импорта для мотивации российских производителей

Для создания условий местным производителям Минпромторг РФ намерен постепенно сокращать перечень товаров, поставляемых по параллельному импорту. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Параллельный импорт официально разрешен в России с марта 2022 года, в этом году был изменен перечень продукции для параллельного импорта. За время работы этого механизма рынок удалось значительно насытить потребительскими товарами, заявил господин Мантуров.

«Мы максимально старались сбалансировать рынок и этих целей практически достигли. Будем теперь продолжать сокращать перечень, чтобы мотивировать и создавать условия для местных производителей»,— сказал министр. С конца 2022 года перечень продукции, ввозимой по параллельному импорту, обновляется, номенклатура поступенно сокращается, отметил Денис Мантуров.

Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, такие товары часто называют товарами серого рынка.

В апреле 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров и торговых марок, параллельный импорт которых разрешен. В этом году были утверждены изменения в перечень продукции для параллельного импорта. «В дальнейшем мы совместно с другими ведомствами продолжим проводить мониторинг ситуации с импортными поставками. При необходимости будут добавляться или исключаться те или иные позиции»,— прокомментировали в Минпромторге. При этом импортеры столкнулись с трудностями из-за регулярных изменений в перечне товаров для параллельного импорта.

Министерство ранее повысило прогноз объема параллельного импорта до $20 млрд по итогам 2022 года, а Федеральная таможенная служба прогнозировала его объем на уровне $15 млрд.

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Мария Федотова