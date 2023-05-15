Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах российских военных

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил о радиомаячках вооруженных сил Украины (ВСУ) на машинах российских военных. Он порекомендовал перед выездом досматривать автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Фото: Страница Дмитрия Рогозина в Telegram Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Фото: Страница Дмитрия Рогозина в Telegram

«Бойцы, вот такие маячки (радиометки) диверсанты крепят к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале. Дмитрий Рогозин приложил две фотографии с круглыми плоскими радиометками.

Президент Владимир Путин уволил господина Рогозина с поста главы «Роскосмоса» в июле 2022 года. В ноябре Дмитрий Рогозин объявил о том, что он возглавляет в зоне проведения военной операции инспекторскую группу военных советников. В декабре при обстреле был ранен в Донецке, вернулся в зону военных действий в феврале 2023 года.

Мария Федотова