Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах российских военных

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил о радиомаячках вооруженных сил Украины (ВСУ) на машинах российских военных. Он порекомендовал перед выездом досматривать автомобили.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Страница Дмитрия Рогозина в Telegram

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Страница Дмитрия Рогозина в Telegram

«Бойцы, вот такие маячки (радиометки) диверсанты крепят к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале. Дмитрий Рогозин приложил две фотографии с круглыми плоскими радиометками.

Чем прославился Дмитрий Рогозин

Читать далее

Президент Владимир Путин уволил господина Рогозина с поста главы «Роскосмоса» в июле 2022 года. В ноябре Дмитрий Рогозин объявил о том, что он возглавляет в зоне проведения военной операции инспекторскую группу военных советников. В декабре при обстреле был ранен в Донецке, вернулся в зону военных действий в феврале 2023 года.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...