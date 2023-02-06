Дмитрий Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернулся в зону специальной военной операции после ранения. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале RT.

Как сообщает RT, артиллеристы 1-го армейского корпуса совместно с командой советников «Царские волки» отрабатывали удары по украинским позициям в районе Авдеевки.

Дмитрий Рогозин получил ранение 21 декабря 2022 года из-за обстрела гостиницы в Ленинском районе Донецка. В результате обстрела погибли два человека, в том числе Михаил Бридасов, помощник господина Рогозина.

26 декабря Дмитрию Рогозину провели операцию по извлечению осколка снаряда от французской гаубицы Caesar из шейного позвонка. Осколок господин Рогозин отправил французскому послу Пьеру Леви.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Лусине Баласян