ChatGPT не смог распознать министра по цифровым технологиям Японии, спутав с премьером

Министр по цифровым технологиям Японии Таро Коно в интервью телеканалу Bloomberg сообщил, что суперсовременный чат-бот ChatGPT не смог его узнать, приняв за премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таро Коно и Фумио Кисиде

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters Таро Коно и Фумио Кисиде

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters

«Когда я спросил ChatGPT, кто такой Таро Коно, он дал мне неправильный ответ, сказав, что это премьер-министр,— сообщил господин Коно.— После этого я посоветовал ему (чат-боту.— ''Ъ'') быть повнимательнее». Японские СМИ отмечают, что министр по цифровым технологиям Таро Коно является одним из наиболее активных сторонников развития систем искусственного интеллекта (ИИ). По мнению министра, ИИ может помочь в решении проблемы дефицита рабочих мест.

В 2021 году Таро Коно претендовал на пост премьер-министра Японии от Либерально-демократической партии. Однако в ходе партийных праймериз он в острейшей борьбе уступил лидерство Фумио Кисиде, который в итоге и стал премьер-министром страны.

Евгений Хвостик