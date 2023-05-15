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Коммерсантъ FM
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«Легион "Свобода России"» внесен в перечень террористов и экстремистов

Украинское вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» (запрещенная в РФ террористическая организация) включено в список террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг. Как утверждают российские силовики, «Легион "Свобода России"» был создан в марте 2022 года по указанию президента Украины Владимира Зеленского для вербовки добровольцев среди российских граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.

Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму, Росфинмониторинг ведет на основании закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В реестр может попасть человек, подозреваемый, обвиняемый или осужденный по уголовным делам экстремистской или террористической направленности. Внесение в перечень влечет блокировку банковских счетов: с них не позволят снять более 10 тыс. руб. в месяц на себя и каждого члена семьи, не имеющего дохода.

В марте 2023 года Верховный суд (ВС) России признал «Легион "Свобода России"» террористическим и запретил его на территории страны. Таким образом, ВС РФ удовлетворил просьбу Генпрокуратуры, с которой она обратилась в инстанцию 6 февраля. По версии надзорного ведомства, «Легион» создан на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов.

Украинские власти называли «Легион "Свобода России"» подразделением ВСУ, которое занимается выполнением задач в зоне вооруженного конфликта, а также проведением диверсий на территории России. При этом точная численность подразделения неизвестна, также не называются участки и направления фронта, где задействованы бойцы «Легиона "Свобода России"».

Александр Кислов

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