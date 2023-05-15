Компания Lotus готовит компактный электрический кроссовер, который станет конкурентом для грядущей электрической модификации Porsche Macan, сообщает Autocar.

По информации издания, новая модель, известная пока под внутризаводским индексом Type 134, частично будет унифицирована с уже серийным электрокроссовером Lotus Eletre и перспективным электрическим седаном Type 133.

Сроки выхода нового электромобиля Lotus не названы. Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году появится электрический вариант кроссовера Porsche Macan.

Максим Вершинин

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