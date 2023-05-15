На Кубани воздух прогреется до 28 градусов

На юге России в ближайшие дни воздух будет хорошо прогреваться, и постепенно температура достигнет +23…+28. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

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По данным Краснодарского ЦГМС, 16 мая в Краснодаре ожидается переменная облачность. Вечером местами будет кратковременный дождь, гроза, в горах временами дождь.

По краю днем ожидается ветер 4–9 м/с, местами на Азовском побережье могут быть порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 6…11°, на Азовском побережье — 9…14°. Днем воздух прогреется до 21…26°, местами в юго-восточных районах края будет 18…23°. В горах ночью ожидается 1…6°, днем — 13…18°.

На Черноморском побережье 16 мая будет малооблачно, без осадков. Ветер составит 6–11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами возможны порывы до 12–14 м/с, вечером — до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, днем — 18…23°.

15 мая на Кубани ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в грозу. Температура воздуха составит +22…+24°.

Татьяна Ручкина

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