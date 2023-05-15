На Кубани прогнозируют подъем уровня воды в реках

15 мая на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Подъем воды ожидается на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань. Неблагоприятная ситуация может произойти в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах.

По данным центра погоды «Фобос», в середине дня 15 мая на Кубани ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в грозовое состояние. Температура воздуха составит +22…+24°.

Татьяна Ручкина

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