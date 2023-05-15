Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд начал рассматривать дело в отношении двух жителей Удмуртии об убийстве женщины и сожжении ее сына заживо

Сегодня, 15 мая, Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело в отношении жителей села Люкшудья. 22-летних мужчин обвиняют в убийстве своей знакомой и ее 12-летнего сына, а также в незаконном проникновении в жилище и уничтожении чужого имущества (пп. «а», «в», «е», «ж» ч. 2, ст. 105, ч. 1 ст. 139 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

По версии следствия, нетрезвые молодые люди проникли в дом жертвы, расположенный в селе Люкшудья, а затем поочередно нанесли женщине и ее ребенку множественные удары топором в шею и голову. Причиной для преступления стали личные неприязненные отношения. Затем мужчины отнесли тела и предметы, сохранившие следы преступления, в баню, подожгли тела и скрылись с места преступления.

В результате женщина погибла от полученных ранений, а ее малолетний сын — от острого отравления угарным газом.

В настоящее время молодые люди находятся под стражей. Следующее судебное заседание назначено на 30 мая.

Напомним, ранее мужчины полностью признали вину в преступлении. Молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...