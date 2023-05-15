Суд начал рассматривать дело в отношении двух жителей Удмуртии об убийстве женщины и сожжении ее сына заживо

Сегодня, 15 мая, Верховный суд Удмуртии начал рассматривать уголовное дело в отношении жителей села Люкшудья. 22-летних мужчин обвиняют в убийстве своей знакомой и ее 12-летнего сына, а также в незаконном проникновении в жилище и уничтожении чужого имущества (пп. «а», «в», «е», «ж» ч. 2, ст. 105, ч. 1 ст. 139 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

По версии следствия, нетрезвые молодые люди проникли в дом жертвы, расположенный в селе Люкшудья, а затем поочередно нанесли женщине и ее ребенку множественные удары топором в шею и голову. Причиной для преступления стали личные неприязненные отношения. Затем мужчины отнесли тела и предметы, сохранившие следы преступления, в баню, подожгли тела и скрылись с места преступления.

В результате женщина погибла от полученных ранений, а ее малолетний сын — от острого отравления угарным газом.

В настоящее время молодые люди находятся под стражей. Следующее судебное заседание назначено на 30 мая.

Напомним, ранее мужчины полностью признали вину в преступлении. Молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.