Обвиняемые в убийстве матери и ребенка в Удмуртии признали свою вину

Жители Завьяловского района Удмуртии, которых обвиняют в убийстве и поджоге женщины и ее 12-летнего сына, полностью признали вину в преступлении (п. п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, молодых людей заключили под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, в судебном заседании обвиняемые высказались против заключения под стражу и просили суд назначить им домашний арест.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 24 января 21-летний и 22-летний обвиняемые проникли в квартиру, где жили 36-летняя женщина и ее сын. Они причинили потерпевшим ранения топором и ножом, в результате которых те скончались. Причиной преступления стали неприязненные отношения. Затем молодые люди переместили тела убитых в баню и подожгли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и формируется доказательная база, а также проводится работа по обнаружению второго орудия преступления — ножа. Назначены медицинские, молекулярно-генетические, пожарно-техническая и химическая судебные экспертизы.