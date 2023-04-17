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Двое жителей Удмуртии предстанут перед Верховным судом за убийство женщины и сожжение заживо ее сына

Перед Верховным судом Удмуртии предстанут 21-летний и 22-летний местные жители, которых обвиняют в убийстве женщины и ее ребенка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, им предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, убийстве двух людей и поджоге чужого имущества ( п. «а, в, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 139 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным следствия, нетрезвые молодые люди в январе незаконно проникли в дом соседей, где нанесли женщине и ее малолетнему сыну удары топором и ножом по голове и телу. Причиной преступления стала личная неприязнь. Затем, чтобы скрыть следы преступления, мужчины перенесли тела в баню и подожгли ее.

При этом, как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, от полученных повреждений женщина скончалась, а ее сын потерял сознание. Ребенок погиб от воздействия продуктов горения после того, как мужчины подожгли баню.

Пожар уничтожил постройки и жилой дом. Ущерб превысил 300 тыс. руб.

Молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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