Директор «Ленкома» сообщил, что у госпитализированного режиссера Памфилова развилась пневмония

У режиссера Глеба Панфилова, попавшего в больницу с инсультом, развилась пневмония, сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он не подтвердил информацию РЕН ТВ о том, что господина Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Я такой информацией не располагаю, я нахожусь на связи с НИИ имени Склифосовского»,— сказал ТАСС директор «Ленкома». Он сказал «РИА Новости», что режиссер сейчас «разговаривает, на все реагирует».

Источник РЕН ТВ утверждает, что Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и он находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали 11 мая после падения, из-за которого у него образовался инсульт головного мозга.

Глебу Панфилову 88 лет. Он является режиссером и автором сценариев к фильмами «Иван Денисович», «Романовы. Венценосная семья», «На съемках ''Андрея Рублева''». С 1986 года — режиссер театра «Ленком». Был женат на актрисе Инне Чуриковой, которая умерла 14 января в возрасте 79 лет.

Лаура Кеффер