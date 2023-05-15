Американский золотодобытчик Newmont договорился о покупке австралийской Newcrest за $19 млрд

Крупнейший в мире производитель золота, американская Newmont Corp. вечером вчера, 14 мая, сообщила, что достигла договоренности о покупке за $19 млрд австралийской горнодобывающей компании Newcrest Mining. После объединения объем производства золота компанией Newmont вдвое превысит текущий объем производства ее ближайшего конкурента компании Barrick Gold. Свое первое предложение о покупке Newcrest американцы сделали еще в феврале — тогда они давали за австралийскую компанию $16,9 млрд. Однако не все акционеры Newcrest остались довольны таким предложением, поэтому в апреле американцы повысили сумму до $19 млрд.

Золотодобывающая компания Newmont была основана в 1921 году в штате Колорадо. Владеет рудниками в нескольких штатах США, а также в Канаде, Латинской Америке, Австралии, Африке, ведет добычу не только золота, но и серебра, цинка, свинца, меди. Капитализация компании достигает почти $40 млрд. Newcrest в 1966 году создавалась как подразделение Newmont в Австралии и изначально носила другое название. Отдельной компанией она стала в 1980-м, а название Newcrest получила в 1990 году, когда приобрела австралийский холдинг Australmin и мажоритарный пакет акций BHP Gold Mines. Компания ведет добычу в Австралии, Канаде и Папуа—Новой Гвинее.

Если сделка получит одобрение американских и австралийских регуляторов, то, по подсчетам Refinitiv и Reuters, она станет третьим по величине слиянием нынешнего года в мире и третьей по величине сделкой с участием компании из Австралии за всю историю этой страны.

Евгений Хвостик