Американский золотодобытчик Newmont увеличил сумму предложения за австралийскую Newcrest до $19,5 млрд

Крупнейший в мире производитель золота американская корпорация Newmont повышает сумму предложения за 100% акций австралийской горнодобывающей компании Newcrest Mining до 29,4 млрд австралийских долларов ($19,5 млрд).

В феврале американцы готовы были заплатить за австралийскую компанию $16,9 млрд — на 21% больше, чем стоили акции на момент закрытия торгов накануне предложения. Однако не все акционеры Newcrest остались довольны таким предложением. Теперь же, как сообщает Reuters, условия могут измениться.

«Я думаю, что это предложение более сбалансировано по стоимости,— цитирует агентство директора по инвестициям компании Allan Gray Australia, крупнейшего акционера Newcrest.— Мы позитивно смотрим на перспективы слияния и хотели бы остаться в составе акционеров объединенной компании, если таковая будет создана».

По условиям предложения объединение произойдет при соотношении акций Newmont и Newcrest как 0,38 к 1. В результате слияния новообразованная компания будет на 70% принадлежать Newmont и на 30% — Newcrest. Если сделка состоится, объем производства золота компанией Newmont вдвое превысит текущий объем производства ее ближайшего конкурента компании Barrick Gold.

Евгений Хвостик