Золотопромышленный гигант Newmont хочет купить австралийскую Newcrest за $16,9 млрд

Крупнейший в мире производитель золота американская корпорация Newmont сделала предложение о покупке 100% акций австралийской Newcrest Mining. Newmont готова заплатить за крупнейшего австралийского золотодобытчика $16,9 млрд, то есть с премией в 21% к стоимости акций австралийской компании на закрытии торгов накануне предложения. По условиям предложения Newmont объединение произойдет при соотношении акций Newmont и Newcrest как 0,38 к 1. В результате слияния новообразованная компания будет на 70% принадлежать Newmont и на 30% — Newcrest.

Золотодобывающая компания Newmont была основана в 1921 году в Колорадо. Владеет рудниками в нескольких штатах США, а также в Канаде, Латинской Америке, Австралии, Африке и ведет добычу не только золота, но и серебра, цинка, свинца, меди. Капитализация компании достигает почти $40 млрд.

Newcrest в 1966 году создавалась как подразделение Newmont в Австралии и изначально носила другое название. Отдельной компанией она стала в 1980-м, а название Newcrest получила в 1990 году, когда приобрела австралийский холдинг Australmin и мажоритарный пакет акций BHP Gold Mines. Капитализация Newcrest сейчас составляет $15 млрд. Компания ведет добычу в Австралии, Канаде и Папуа—Новой Гвинее.

В австралийском производителе подтвердили получение предложения и отметили, что рассматривают его. Однако, как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, не все акционеры Newcrest довольны суммой предложения. Некоторые аналитики, опрошенные агентством, также считают, что цена предложения должна быть поднята, если Newmont хочет успешного завершения сделки. В частности, полагают аналитики, премия к стоимости акций должна быть не 21%, а 30%. Предложенная сделка еще должна получить одобрение акционеров обеих компаний. Между тем после появления новостей о потенциальном слиянии акции Newmont упали почти на 5%, акции Newcrest выросли более чем на 9%.

Алена Миклашевская