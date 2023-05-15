Правительство расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний

Правительство расширит возможности получения льготного кредита для компаний, производящих софт, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что компании смогут направить средства на стимулирующие выплаты работникам и на возмещение прошлых расходов,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным»,— пояснил господин Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

С 2022 года российские власти приняли ряд мер для поддержки технологических компаний. В частности, правительство освободило IT-компании от налогов на три года и предоставило их сотрудникам отсрочку от армии, а также запустило для них льготную ипотеку под 5%. В январе 2023-го правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов.

Лаура Кеффер