Politico: Франция считает преждевременным обсуждение передачи истребителей Украине

Франция считает вопрос о возможной передаче Киеву истребителей «немного преждевременным», пишет газета Politico со ссылкой на собственный источник в Париже. По информации собеседника издания в Елисейском дворце, сейчас внимание французских властей сосредоточено на улучшении украинских систем ПВО и наземных операциях вооруженных сил Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann/Pool, Reuters Фото: Christian Hartmann/Pool, Reuters

«Это обсуждение немного преждевременно»,— отметил собеседник издания, отвечая на вопрос о том, передаст ли Франция Украине запрашиваемые истребители. По его словам, украинские военные сейчас нуждаются в боевой технике, бронетехнике, танках и артиллерии. По словам чиновника, Париж продолжит осуществлять активные военные поставки Киеву, а также предложит украинским властями «больше современных военных систем».

Ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам состоявшейся накануне, 14 мая, встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Кроме того, в документе указано, что Париж подчеркивает приверженность поддержки Киева в области противовоздушной обороны. Также в заявлении говорится, что «Франция готова продолжать обучение украинских военных и оказывать содействие в гуманитарной сфере».

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Александр Кислов